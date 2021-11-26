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Фондовые биржи АТР 26 ноября показывают значительное снижение на новостях о появлении нового штамма коронавируса
07:57 26.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу значительно снижаются на новостях о появлении нового штамма коронавируса в Южной Африке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.12 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,5%, до 3566,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,08%, до 2510,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index падает на 2,33%, до 24164 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 1,19% - до 2943,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,89%, до 7267,4 пункта, японский Nikkei 225 падал на 2,99%, до 28617 пунктов.
Внимание инвесторов вновь направлено на ситуацию с коронавирусом. Число заболевших продолжает расти, особенно в Европе, из-за чего все больше стран вводит карантинные ограничения.
Ранее в Южной Африке был обнаружен новый штамм вируса, который потенциально может быть опаснее других. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма, а Великобритания до 28 ноября ввела запрет на полеты в страны, где он был выявлен.
Аналитик IG Market Кайл Родда (Kyle Rodda), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что новости про еще один штамм коронавируса "выглядят страшно", поэтому первая реакция оказалась такой резкой. Кроме того, по словам эксперта, снижение особенно заметно на фоне отсутствия покупателей из Северной Америки из-за выходного дня.
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