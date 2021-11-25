Фондовые биржи АТР 25 ноября торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют единой динамики после публикации неоднозначного протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.19 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,1%, до 3589,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,11%, до 2517,76 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,05%, до 24697,15 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,37% - до 2983,27 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 0,77%, до 29529,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,13%, до 7409,1 пункта.

В протоколе Федрезерва отмечено, что некоторые участники заседания предпочли бы ускорить темпы сокращения выкупа финансовых активов с рынка и, следственно, завершить программу выкупа раньше середины следующего года. Также участники отметили, что руководящий комитет должен быть готов скорректировать эти темпы, а также повысить ставки в банковской системе раньше, чем ожидается сейчас, если инфляция продолжит оставаться высокой и превышать целевые уровни.

С другой стороны, регулятор продолжает полагать, что высокая инфляция - это последствие временных факторов и значительно замедлится в следующем году, однако считает, что инфляционное давление может ослабевать дольше, чем полагалось ранее. Кроме того, участники отметили замедление роста ВВП США в прошлом квартале и небольшое ослабление восстановления рынка труда.

"Этот протокол был "ястребиным". Ожидания повышения учётной ставки теперь сместились на июнь 2022 года, это означает, что раннее завершение программы выкупа уже учтено. Рынок будет испытывать трудности до тех пор, пока мы не получим больше информации", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика TD Securities Прии Мисры.