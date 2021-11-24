Фондовые биржи АТР 24 ноября закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды разнонаправленно в преддверии публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1%, до 3592,7 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - остался на уровне предыдущего закрытия в 2520,48 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,14%, до 24685,5 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 0,1%, до 2994,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,15%, до 7339,4 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,58%, до 29302,66 пункта.

В среду инвесторы всего мира находятся в ожидании публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США в надежде получить сведения о дальнейших действиях регулятора - в частности, о сроках повышения ставки рефинансирования и возможном ускорении сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка.

Кроме того, на настроения инвесторов повлияли сохраняющиеся опасения по поводу роста числа случаев выявленных заражений новым коронавирусом в некоторых частях Азии, что снизило спрос на поездки.