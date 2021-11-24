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Биржевые индексы США 23 ноября в основном выросли, но NASDAQ упал второй день подряд
08:00 24.11.2021 |
Промышленный индекс DJIA вырос по итогам вторника на 0,55%, до 35813,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,17%, до 4690,69 пункта, но высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,50%, до 15775,14 пункта.
NASDAQ "тянули" за собой бумаги Tesla, закрывшиеся падением на 4,14%, и Microsoft, которые упали на 0,63%.
В лидерах роста оказались энергокомпании, чьи акции дорожают на фоне роста цен на нефть.
Рынки обращают внимание на данные по деловой активности в стране. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в стране за ноябрь снизился до 56,5 пункта против 57,6 пункта месяцем ранее, PMI в сфере услуг уменьшился до 57 пунктов против 58,7 пункта в октябре, аналитики ожидали 59 пунктов. PMI в промышленности при этом поднялся до 59,1 пункта с 58,4 пункта ранее, прогноз составлял 59 пунктов.
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