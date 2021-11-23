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Биржи США 22 ноября закрылись в основном снижением ведущих индексов
07:58 23.11.2021 |
Биржи США закрылись снижением индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, только промышленный индекс Dow Jones показал незначительный рост, прибавив 0,05% - до 35619,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 1,26% - до 15854,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,32%, до 4682,94 пункта.
Ранее в ходе торгов NASDAQ обновил исторический рекорд - до 16149,2 пункта, S&P 500 - до 4725,3 пункта.
Новости о следующем главе ФРС находятся в центре внимания рынков. Ранее президент США Джо Байден решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы Федрезерва, сообщил Белый дом. Четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 года.
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