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Биржи АТР 22 ноября торгуются без единой динамики на разнонаправленных факторах
08:01 22.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются без четкой динамики под влиянием ряда разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,65% - до 3583,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,21%, до 2520,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,3% - до 24976 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,32% - до 3010,93 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,07% - до 29725,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,46%, до 7362,5 пункта.
В начале недели инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом, особенно в Европе, где ряд стран ввел карантинные ограничения. Опасения трейдеров связаны с перспективами глобального экономического роста, который замедляется в связи с новым всплеском заболеваемости.
Тем временем китайские индексы поднимаются на фоне решений центробанка КНР, который в понедельник вновь оставил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%.
Рост корейского KOSPI обусловлен тем, что акции Samsung дорожают на 5,2% после пятничного ралли одного из крупнейших производителей полупроводников Micron Technology. Ценные бумаги американской компании подорожали на 7,8% после положительного прогноза Evercore ISI по ее акциям. По словам аналитиков, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, это вызвало волну оптимизма относительно перспектив отрасли.
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