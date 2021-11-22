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Основные фондовые индексы США 19 ноября закрылись разнонаправленно
07:59 22.11.2021 |
Фондовый индекс NASDAQ побил очередной рекорд, S&P 500 и DJIA снизились, свидетельствуют данные торгов.
Высокотехнологичный NASDAQ впервые поднялся выше 16 тысяч пунктов - на 0,40%, до 16057,44 пункта, в то время как промышленный DJIA упал на 0,75%, до 35601,98 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,14%, до 4697,96 пункта.
Спад двух индексов в основном вызван тем, что акции ряда компаний, в особенности авиаперевозчиков, снизились на фоне опасений очередного карантина по коронавирусу в Европе.
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