Основные фондовые индексы США 18 ноября достигли новых максимумов

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в четверг достигли новых рекордных максимумов после хорошей отчетности Macy's и Kohl's, а также официальных данных, указавшие на продолжение восстановления рынка труда США.

S&P 500 вырос на 15,87 пункта, или на 0,3%, до 4704,54 пункта, отыграв падение среды и достигнув уже 66-го рекордного уровня закрытия с начала года. Nasdaq Composite тоже закрылся на рекордном максимуме, поднявшись на 72,14 пункта, или на 0,5%, до 15993,71 пункта. Тем временем Dow Jones Industrial Average снизился на 60,10 пункта, или на 0,2%, до 35870,95 пункта.

На этой неделе фондовые индексы колеблются на фоне выхода финансовой отчетности и опасений насчет дальнейшего роста потребительских цен. Отчетность в целом благоприятна, однако некоторые крупнейшие компании, включая Target, пострадали от сбоев в цепочках поставок и увеличения расходов.

Акции Macy's повысились на 21%, а бумаги Kohl's - на 11%. Оба ретейлера опубликовали результаты, превзошедшие оценки аналитиков, и улучшили годовой прогноз.

"Потребители сметают с полок все подряд по любым ценам, так что это просто отлично для ретейлеров и маржи", - заметил Джордж Чиполлони, портфельный управляющий в Penn Mutual Asset Management. Он рекомендует держать акции компаний с небольшой капитализацией.

Акции китайского гиганта интернет-торговли Alibaba с листингом в США упали на 11% на фоне снижения квартальной прибыли ввиду потерь от инвестиций в акции.

Акции Nvidia прибавили 8,3% после того, как она отчиталась о рекордно высокой квартальной выручке. Бумаги Cisco Systems потеряли 5,5%. Производитель сетевого оборудования опубликовал прогноз по прибыли, который оказался ниже оценок Уолл-стрит, и заявил, что дефицит полупроводников негативно влияет на компанию.

Акции производителей электромобилей Rivian Automotive и Lucid Group падали второй день подряд, потеряв 16% и 10% соответственно.

За неделю, истекшую 13 ноября, в США заявки на пособия по безработице подали 268 000 человек, что меньше показателя предыдущей недели. Число заявок начинает приближаться к докоронавирусным уровням, поскольку в условиях ограниченности предложения рабочей силы работодатели держатся за своих работников.

Во вторник президент США Джо Байден намекнул, что может сообщить о выбранной им кандидатуре на пост главы ФРС в конце недели, и инвесторы теперь внимательно следят за этой ситуацией. Байден будет выбирать между нынешним председателем Джеромом Пауэллом и управляющей ФРС Лаэль Брейнард.

Биткоин на момент написания статьи торговался примерно по 57 797 долларов, продолжая падать четвертый день подряд. Согласно CoinDesk, криптовалюта снизилась еще на 3,8% с уровня, зафиксированного в среду в 22.00 по Гринвичу.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,586%, отметившись самым значительным двухдневным падением за примерно две недели.

Нефть Brent закрылась с повышением на 96 центов, или на 1,2%, по 81,24 доллара за баррель.

Турецкая лира снижается восьмой день подряд, достигнув рекордного минимума на уровне 11,1 лиры за доллар. Центробанк Турции в четверг опять снизил ключевую ставку, до 15%. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее вновь призывал снизить ставки, несмотря на ускорение инфляции.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,5%. Акции промышленного конгломерата Thyssenkrupp выросли на 6,4% на фоне сообщения о том, что его прибыль повысилась благодаря росту цен на сталь. Акции немецкого производителя автомобильных комплектующих Continental упали на 3,1%. Его совет уволил финансового директора.

В Азии большинство индексов снизилось. Китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, а японский Nikkei 225 потерял 0,3%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,3%. Как отмечает Deutsche Bank, на гонконгский индекс повлияли не оправдавшие ожидания результаты ряда китайских технологических компаний.

China Evergrande Group заявила, что планирует продать долю в компании по выпуску фильмов, имеющей листинг в Гонконге. Это очередной ее шаг для получения средств и оплаты долгов. Трансакция приведет к убытку, равному примерно 1,1 млрд долларов. Акции Evergrande потеряли примерно 6%.