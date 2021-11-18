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Фондовые биржи АТР 18 ноября в основном снизились
12:34 18.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47%, до 3520,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2460,86 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,29%, до 25319,72 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,51%, до 2947,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,13%, до 7379,2 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, до 29598,66 пункта.
Новостной фон в четверг оказался довольно спокойным, поэтому инвесторы обратили внимание на американские биржи. Индексы Уолл-стрит закрыли торги среды в "красной" зоне после публикации макростатистики. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в октябре, снизилось на 0,7%, до 1,52 миллиона, хотя аналитики прогнозировали рост показателя до 1,58 миллиона.
"Без позитива со стороны Уолл-стрит, с учетом довольно спокойного дня с точки зрения экономических статданных, настроения в регионе могут быть сдержанными, что приведет к снижению", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика IG Ипа Дзюня Жона (Yeap Jun Rong).
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