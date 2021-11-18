Фондовые индексы США 17 ноября продемонстрировали снижение

Фондовые индексы США в среду снизились после выхода отчетности крупных компаний розничной торговли, таких как Target, TJX Cos. и Lowe's.

S&P 500 снизился на 0,3%, или на 12,23 пункта, до 4688,67 пункта, тогда как во вторник закрылся с повышением. Dow Jones Industrial Average упал на 0,3%, или на 52,28 пункта, до 15921,57 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 0,6%, или 211,17 пункта, до 35931,05 пункта.

Акции Visa Inc. упали на 4,7% после того, как Amazon.com Inc. заявила, что перестанет принимать кредитные карты компании в Великобритании из-за высоких комиссий.

Успешный сезон корпоративной финансовой отчетности в последние недели привел акции к новым максимумам. Смягчились опасения инвесторов насчет того, что проблемы с поставками окажут давление на прибыль, а более высокая, чем ожидалось, инфляция отобьет у потребителей желание тратить деньги. Акции Lowe's набрали 0,4% в свете улучшения годового прогноза. Компания сослалась на хорошие результаты первых трех кварталов года. Бумаги TJX набрали 5,8% - прибыль ретейлера превзошла ожидания аналитиков.

Однако за последнюю неделю импульс на рынке ослаб. Акции Target упали на 4,7%, хотя выручка и прибыль ретейлера превзошли прогнозы аналитиков.

Грядущий год вряд ли принесет такие же щедрые бонусы, как и 2021, включая стимулирующие выплаты населению и отскок с минимумов пандемии COVID-19, отметила Эмили Роланд, один из старших инвестиционных аналитиков John Hancock Investment Management.

"Не стоит задерживаться в левой полосе быстрого движения, - сказала Роланд. - В следующем году, на наш взгляд, лидировать будут уже не самые рисковые сегменты рынка. Мы планируем сократить рисковые позиции весной".

Тем не менее, снижение акций компаний розничной торговли может быть хорошей возможностью для покупки, заявил Эндрю Слиммон из Morgan Stanley Investment Management.

"Если финансовые показатели компании оказались лучше ожиданий, но ее бумаги упали в цене, я бы не спешил их продавать, - сказал он. - Падение акций компаний, демонстрирующих результаты выше ожидаемых, продолжается недолго".

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду снизилась до 1,604% с 1,632% во вторник.

Акции Tesla выросли на 3,3%. Как показали документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам, генеральный директор Илон Маск во вторник продал еще 934 000 акций на сумму около 973 млн долларов.

Свежие макроданные показали, что закладки новых домов в США в октябре снизились на 0,7% по сравнению с сентябрем. Застройщики в США сталкиваются с непростой ситуацией - одновременно высоким спросом на жилье, ростом стоимости материалов и дефицитом рабочей силы, что приводит к повышению цен на жилье.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%. В Азии основные фондовые индексы демонстрировали смешанную динамику. Южнокорейский Kospi снизился на 1,2%, а японский Nikkei 225 - на 0,4%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%.