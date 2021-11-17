Финансовые новости
- |
- 17.11.21
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые биржи АТР 17 ноября в основном снизились по итогам торгов
11:58 17.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились в среду, в то время как инвесторы обратили внимание на внешнеторговые данные Японии и продолжили оценивать ситуацию с инфляцией, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44%, до 3537,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,1%, до 2477,02 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,25%, до 25650,08 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,16%, до 2962,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,68%, до 7369,9 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, до 29688,33 пункта.
Объем экспорта из Японии в октябре в годовом выражении вырос лишь на 9,4% после роста на 13% месяцем ранее, а импорта - на 26,7% после роста на 38,6% в сентябре. Аналитики ожидали показатели на уровне 9,9% и 31,9% соответственно.
Также, по словам аналитика OANDA Эдварда Мои (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, рынки зациклены на инфляции, которая, по их мнению, может вырасти в ближайшие пару месяцев. Так, эти данные для той же Японии будут опубликованы в пятницу.
Китайские фондовые индексы при этом завершили торговый день в плюсе, поскольку инвесторы позитивно оценили миролюбивую риторику председателя КНР Си Цзиньпина в ходе общения с президентом США Джозефом Байденом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из «Укрнафты»
|Глава Фонда госимущества уходит в отставку, - источники
|Вадим Денисенко: «В войне Зеленского и Ахметова останется только один»
|Сила страха и страх силы. Зачем Зеленский строит «нацгвардейское государство»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 17 ноября понижен на 14,31 коп до 26,528 грн/$1
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17.11.2021
|Фондовые биржи АТР 17 ноября в основном снизились по итогам торгов
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 16.11.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.11.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.11.2021
Это интересно
|В Германии почти не осталось грабителей банков
|Илон Маск продал акции Tesla на 7 миллиардов долларов. Инвесторы опасаются падения курса
|Компания Илона Маска запускает ракеты в космос раз в несколько дней. SpaceX осуществила уже 129 орбитальных запусков
|SpaceX впервые испытала все шесть двигателей на прототипе Starship SN20
|Хакеры взломали электронную почту ФБР
|Spotify купила дистрибьютора аудиокниг Findaway
|Brabus построил 800-сильный Mercedes-Maybach GLS