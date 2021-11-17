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Фондовые биржи США выросли 16 ноября на сильной макростатистике
07:53 17.11.2021 |
Фондовый рынок США завершил сессию вторника ростом котировок, который был обеспечен благоприятной статистикой розничной торговли и промышленного производства.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 0,15%, до 36 142,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,39%, до 4 700,90 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,76%, до 15 973,86 пункта.
Трейдеров воодушевила статистика розничных продаж, которые в октябре увеличились в США на 1,7% по сравнению с сентябрем. Это оказалось выше консенсусного прогноза в 1,2%. Объем промышленного производства вырос на 1,6% к предшествовавшему месяцу, также превзойдя ожидания.
Трейдеры также обратили внимание и финансовую отчетность американских компаний. Так, Walmart сообщила о снижении чистой прибыли как по итогам девяти месяцев фингода, так и за третий квартал. При этом показатель выручки за прошлые три месяца вырос больше прогнозов. Акции компании снижаются почти на 1%.
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