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Фондовые биржи АТР 16 ноября торгуются без единой динамики
07:53 16.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29% - до 3543,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,26%, до 2468,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 25616,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,17% - до 2994,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,86%, до 7405,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,05%, до 29762,5 пункта.
Азиатские фондовые биржи во вторник находятся под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, внимание трейдеров сфокусировано на виртуальной встрече президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер выразил готовность работать вместе с президентом США над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран.
С другой стороны, по словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, некоторое внимание инвесторов может быть сосредоточено на дальнейшем снижении инвестиций в основной капитал в Китае и росте заболеваемости COVID-19 в стране. "Перспективы экономического роста Китая по-прежнему демонстрируют признаки неопределенности, что сдерживает настроения к риску", - отмечают эксперты.
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