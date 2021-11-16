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Биржи США 15 ноября закрылись незначительным снижением основных индексов
07:51 16.11.2021 |
Биржи США закрылись незначительным снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,04%, до 36087,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 15853,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 остался на 4682,8 пункта.
Трейдеры обращают внимание и на корпоративные новости. Так, акции Tesla дешевеют на 2,1%, а за прошлую неделю бумаги компании потеряли 15,4% стоимости. Ранее основатель Tesla Илон Маск продал акции компании примерно на 5 миллиардов долларов. Позднее он намекнул на новые продажи своих акций компании в ответ на требование сенатора США Берни Сандерса обложить налогами сверхбогатых.
На текущей неделе инвесторы ожидают публикацию данных по розничным продажам и промышленному производству в США за октябрь. Аналитики полагают, что рост розничных продаж в стране в месячном выражении ускорился до 1,1% с 0,7% в сентябре, а промпроизводство показало рост на 0,7% после снижения на 1,3% месяцем ранее.
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