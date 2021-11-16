Биржи США 15 ноября закрылись незначительным снижением основных индексов

Биржи США закрылись незначительным снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,04%, до 36087,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 15853,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 остался на 4682,8 пункта.

Трейдеры обращают внимание и на корпоративные новости. Так, акции Tesla дешевеют на 2,1%, а за прошлую неделю бумаги компании потеряли 15,4% стоимости. Ранее основатель Tesla Илон Маск продал акции компании примерно на 5 миллиардов долларов. Позднее он намекнул на новые продажи своих акций компании в ответ на требование сенатора США Берни Сандерса обложить налогами сверхбогатых.

На текущей неделе инвесторы ожидают публикацию данных по розничным продажам и промышленному производству в США за октябрь. Аналитики полагают, что рост розничных продаж в стране в месячном выражении ускорился до 1,1% с 0,7% в сентябре, а промпроизводство показало рост на 0,7% после снижения на 1,3% месяцем ранее.



