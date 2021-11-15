Биржи США уверенно выросли 12 ноября, но потеряли по итогам недели

Биржевые индексы США уверенно выросли в пятницу, хотя и снизились по итогам недели, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,50% до 36100,37 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,72% до 4682,83 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 1,00% до 15860,96 пункта.

Поддержку росту индексов в пятницу, в частности, оказали корпоративные новости. Так, акции Johnson & Johnson дорожают почти на 4% на сообщении о намерении разделить бизнес компании на немедицинский ширпотреб и товары, связанные с гигиеной и здоровьем, чтобы лучше сконцентрироваться на каждом из направлений.

Неделю же американские индексы завершили в минусе. Ключевым событием недели стали данные об инфляции в стране, которая ускорилась до максимума за 30 лет.

Главный инвестиционный директор британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдвард Пак (Edward Park), чьи слова приводит газета Wall Street Journal, вновь указал на то, что ускоренный рост потребительских цен в США и в мире ставит под сомнение мысль о сохранении мировыми центробанками низких учётных ставок в течение длительного периода.

Кроме того, на закрытие всей недели в минусе, очевидно, будут играть и вышедшие минутами ранее данные, согласно которым индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, неожиданно снизился - до 66,8 пункта с октябрьских 71,7 пункта.