Биржи АТР 12 ноября торгуются в основном в плюсе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут вслед за технологическим рынком США, инвесторы обращают внимание и на внутренние события, продолжая оценивать инфляционные риски, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.19 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,01% - до 3532,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,13% - до 2461 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,16% - до 25287,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,41%, до 2966,08 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,88% - до 7446,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,05%, до 29585,5 пункта.

Трейдеры в целом склонны к риску после того, как индекс американских высокотехнологичных компаний NASDAQ показал рост на 0,5%.

Участники торгов также обращают внимание на итоги глобальной распродажи четверга. Объем продаж на электронных торговых площадках компании Alibaba за период крупнейшей в мире глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае превысил 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг инфляции, ожидая дальнейших действий от крупнейших мировых центробанков. В октябре годовая инфляция в США выросла до 6,2% с 5,4% в сентябре, что стало рекордом с 1990 года. Прогноз составлял 5,8%.

"Последние данные вырисовывают картину перегретой экономики и масштабное ценовое давление", - отмечает аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс. Эксперт обращает внимание на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может оказаться права в своих суждениях о временных факторах роста инфляции. При этом аналитик задается вопросом, так ли регулятор уверен в своих оценках на фоне резкого ускорения инфляции.