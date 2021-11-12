Финансовые новости
- |
- 12.11.21
- |
- 09:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы США 11 ноября закрылись разнонаправленно
07:52 12.11.2021 |
Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в четверг выросли, восстановившись после падения накануне.
По итогам торгов S&P вырос на 2,56 пункта, или 0,1%, до 4649,27. Nasdaq Composite вырос на 81,58 пункта, или 0,5%, до 15704,28 пункта. Dow Jones Industrial Average снизился на 158,71 пункта, или 0,4%, до 3592123 пункта.
Акции компаний технологического сектора росли, способствуя повышению S&P 500 и Nasdaq Composite. Акции Advanced Micro Devices выросли на 4,4%, бумаги Nvidia подорожали на 3,2%, акции Netflix повысились на 1,7%.
Акции финансовых компаний также демонстрировали ралли, как и акции энергетического и сырьевого секторов. Индекс Russell 2000 вырос на 0,8%.
Сейчас рынок входит в традиционно сильный предпраздничный период. Некоторые инвесторы также считают, что текущее ценовое давление ослабнет.
Между тем некоторые из инвесторов переключаются на цикличные акции, которые могут извлечь выгоду из экономического роста и растущей инфляции. Многие портфельные управляющие расценивают фондовый рынок США как одно из лучших мест для получения значительной и устойчивой прибыли.
Акции запущенного в среду стартапа по производству электромобилей Rivian Automotive выросли на 22%.
Акции Tesla упали на 0,4%. Ранее генеральный директор Илон Маск просигнализировал о возможной продаже крупной части своей доли в Tesla.
Акции Walt Disney упали на 7,1%.
Рынок облигаций США был закрыт по случаю празднования Дня ветеранов.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%.
Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,2%, а гонконгский Hang Seng вырос на 1%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Адский период». Чем закончится война между Зеленским и Ахметовым
ТОП-НОВОСТИ
|Дружба и служба. О чем идет речь в обновленной американо-украинской хартии
|ВВП Украины достиг максимума, но все почти плохо. Что ждет экономику в 2022 году?
|Егеря и тероборона: Как Украина будет защищаться от мигрантов Лукашенко
|Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 11.11.2021
|Золото 12 ноября коррекционно дешевеет после многодневного ралли
|Курс доллара к мировым валютам готовится завершить неделю ростом
|Биржи АТР 12 ноября торгуются в основном в плюсе
|Фондовые индексы США 11 ноября закрылись разнонаправленно
|Казначеи не ждут значительной волатильности котировок на межбанке 12 ноября
Это интересно
|У Porsche Panamera появилась богатая версия Platinum
|Google проиграл знаковое дело в Европе, но отбился от тяжбы в Британии
|Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
|Некоторые BMW лишились сенсорных экранов из-за дефицита микроэлектроники
|Средняя сума уплаченных вымогателям выкупов в США превышает $6 млн
|Мобильные игры Netflix стали доступны на устройствах под управлением iOS
|Сеть Walmart уже несколько месяцев использует в США автономные грузовики без водителей