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Биржи АТР 11 ноября закрыли торги в основном ростом на оптимизме вокруг Evergrande
12:10 11.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после колебаний утром все же сумели закрыть торги в основном ростом, причем довольно уверенным, оптимизма на рынки добавили новости про Evergrande, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,15% - до 3532,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 1,14% - до 24457,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,01% - до 25247,99 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,18%, до 2924,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,57% - до 7381,9 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,59%, до 29277,86 пункта.
Утром индексы торговались без единой динамики, но затем рост китайских и японского индексов ускорился, а гонконгский смог подняться из "красной зоны" более чем на 1%. Оптимизму инвесторов способствовали сообщения СМИ о том, что Evergrande смог выплатить просроченные проценты по некоторым долларовым облигациям. На этом фоне опасения за сектор недвижимости в Китае ослабли.
При этом высокая инфляция по-прежнему вызывает опасения на рынке. Инвесторы оценивают, какие действия могут предпринять центробанки для сдерживания инфляционного давления на экономику. В среду минтруд США сообщил об ускорении инфляции в стране в октябре до 6,2%, что является максимумом с 1990 года.
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