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Биржи АТР 11 ноября торгуются без единой динамики после статистики из США
07:56 11.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики на фоне снижения в США, последовавшего на статистике об инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,59% - до 3513,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 0,81% - до 2449,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,37% - до 24904,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,59%, до 2912,79 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,62% - до 7378,2 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,43%, до 29232,5 пункта.
Торги в АТР не показывают единого направления после публикации данных по инфляции в США и снижения индексов Уолл-стрит. В среду основные американские фондовые рынки показали снижение на 0,7-1,7%.
Годовая инфляция в США, согласно официальным данным, в октябре ускорилась до максимума с 1990 года и составила 6,2%. В сентябре инфляция составляла 5,4%, а аналитики ожидали показатель на уровне в 5,8%. Такая статистика усилила инфляционные опасения среди трейдеров.
"Настроения (инвесторов - ред.), как ожидается, могут остаться сдержанными за счет негативной тенденции Уолл-стрит, участники рынка уходят от риска, ожидая подтверждений по состоянию монетарной политики", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика IG Ипа Дзюня Жона (Yeap Jun Rong).
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