Фондовые индексы США 10 ноября показали снижение

Американские фондовые индексы в среду снизились. Инфляция в стране в октябре достигла максимума за 30 лет, что усилило опасения по поводу инфляционного давления в мировой экономике.

По итогам торгов S&P 500 упал на 38,54 пункта, или 0.8%, до 4646,71 пункта. Dow Jones Industrial Average упал на 240,04 пункта, или 0,7%, до 36079,94 пункта. Nasdaq Composite снизился на 263,84 пункта, или 1,7%, до 15622,71 пункта.

Как показали данные Министерства США, инфляция в стране в октябре достигла максимума с 1990 года, поскольку вызванные пандемией коронавируса перебои в цепочках поставок и сохранение сильного потребительского спроса продолжили оказывать повышательное давление на цены. Годовая инфляция составила 6,2%.

Доходность американских гособлигаций с более короткими сроками погашения повышается, показывая, что инвесторы предполагают, что рост потребительских цен может вынудить ФРС быстрее повысить процентные ставки. Доходность 2-летних казначейских бондов поднялась с 0,409% до 0,503%. Доходность 10-летних американских гособлигаций после выхода данных поднялась до 1,558%.

В последние недели фондовые рынки быстро повышались благодаря позитивной корпоративной отчетности. Фондовые рынки демонстрируют "упорную устойчивость", несмотря на инфляционные опасения и перспективу ужесточения денежно-кредитной политики, отметила Эйфинн Девитт, инвестиционный директор Moneta Group. "Инфляция достигла крайне высокого уровня и она, судя по всему, не будет временной, однако участники рынков не слишком сильно беспокоятся об этом", - пояснила Девитт.

Хотя в среду фондовые рынки опускались, снижение ограничено. Как отметила Кэти Никсон, инвестиционный директор Northern Trust Wealth Management, данные по инфляции показали, что компании успешно перенесли более высокие цены на потребителей.

"Крупные публичные компании обладают мощной ценообразовательной способностью, - отметила Никсон. - Для акций инфляция не обязательно вредна, особенно если ФРС никак на нее не реагирует".

Бумаги Coinbase Global потеряли 8,1% вслед за тем, как криптовалютная биржа накануне отчиталась о результатах, не оправдавших ожидания аналитиков. Акции DoorDash подскочили на 12% - компания заявила, что договорилась о покупке финского поставщика услуг доставки продуктов питания Wolt Enterprises более чем за 8 млрд долларов.

Акции Tesla утром подорожали на 4,3%. Во вторник бумаги компании упали на 12% после снижения в понедельник из-за того, что генеральный директор Илон Маск просигнализировал о возможной продаже крупной части своей доли в Tesla.

Китайские макроданные усилили опасения по поводу инфляции. Цены производителей Китая в октябре росли самыми быстрыми темпами за 25 лет, чему способствовал стремительный рост цен на энергоносители. Индекс цен производителей (PPI) Китая в октябре поднялся на 13,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,4%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%. Японский Nikkei 225 потерял 0,6%.