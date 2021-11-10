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Основные фондовые индексы АТР снижаются после выхода данных о росте инфляции в Китае
07:58 10.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду опускаются на статистике по инфляции в КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,2% - до 3464,8 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 1,08% - до 2409,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 1,32% - до 24486,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, до 2929,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,19% - до 7420,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,55%, до 29125 пунктов.
Инфляционные риски оказывают давление на настроения инвесторов в Азии после публикации статистики из Китая. Годовая инфляция в КНР в октябре разогналась до 1,5% с 0,7% в сентябре. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,4%. При этом индекс цен производителей (PPI) в октябре в годовом выражении вырос на 13,5% с 10,7% месяцем ранее. Прогноз составлял 12,4%.
Эксперты CGS-CIMB, которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают снижение акций банковского сектора Китая на фоне слабых прогнозов по прибыли. Хотя некоторые банки в третьем квартале показали заметный рост прибыли, но это связано с эффектом низкой базы, считают аналитики.
Негатива азиатским биржам добавляет также динамика индексов Уолл-стрит. Во вторник основные американские фондовые индексы снизились на 0,3-0,6%.
Позднее в ходе торгов трейдеры ожидают статистику по инфляции в США. Эксперты прогнозируют ускорение годовой инфляции в октябре до 5,8% с 5,4% в сентябре. В этом случае значение октября может стать рекордным с 1990 года. Статистика может дать рынкам подсказку по дальнейшим возможным мерам ФРС США по поддержке экономики на фоне пандемии.
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