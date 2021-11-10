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Биржи США 9 ноября закрылись снижением основных индексов
07:55 10.11.2021 |
Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствую данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,31%, до 36319,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,6%, до 15886,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 4685,25 пункта.
В последние дни основные индексы достигали рекордных значений, 5 ноября на новую высоту выходил S&P 500, достигнув 4697,54, впервые до 16 тысяч пунктов поднялся NASDAQ, 8 ноября максимумы обновил Dow Jones, который вырос до 36498,44.
Эксперты ожидают ускорения годовой инфляции в США по итогам октября до 5,8% с 5,4% месяцем ранее, это может стать самым высоким уровнем с 1990 года. Кроме того, в среду же будут опубликованы данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 6 ноября и состоянии бюджета США в октябре.
Трейдеры обращают внимание и на корпоративные новости. Акции диверсифицированного технологического концерна General Electric (GE) растут в цене на 4,7%. Ранее компания сообщила о том, что планирует разделиться на три компании, занимающиеся сферами здравоохранения, энергетики и авиации.
В то же время бумаги брокерской компании Robinhood теряют в цене 3,3%. Ранее фирма сообщила о том, что злоумышленник получил доступ к электронным адресам приблизительно 5 миллионов ее пользователей. Инцидент произошел 3 ноября.
А акции международного платежного сервиса PayPal дешевеют на 10,7%. Ранее компания отчиталась о своих финансовых результатах за минувший квартал, показатель выручки не оправдал ожидания рынков. Кроме того, ряд аналитиков понизил целевую стоимость их акций.
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