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Биржи АТР 9 ноября в основном выросли на фоне динамики в США
12:07 09.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника в плюсе вслед за США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,24% - до 3507 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,76%, до 2436,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,2% - до 24813,13 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,08% - до 2962,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,24%, до 7434,2 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 0,75%, до 29285,46 пункта.
В понедельник основные фондовые индексы США показали некоторый рост, при этом промышленный индекс Dow Jones обновил исторический рекорд. В результате осторожная склонность трейдеров к риску поддержала рынки Азии.
Сдержало японский Nikkei 225 укрепление иены к доллару на 0,3%. Удорожание национальной валюты снижает относительную прибыль японских компаний-экспортеров.
Главным событием на рынках остается статистика по инфляции в США, которая может дать подсказки о дальнейших мерах Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке экономики. Данные о динамике потребительских цен в США за октябрь будут опубликованы в среду, 10 ноября. В понедельник глава Федрезерва Джером Пауэлл еще раз подтвердил, что сокращение программы выкупа активов не является сигналом к возможному повышению ставки.
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