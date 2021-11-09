Биржи США 8 ноября закрылись ростом основных индексов

Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,29% - до 36432,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,07%, до 15982,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 4701,72 пункта.

Инвесторы настроены в целом оптимистично на текущих результатах сезона финансовой отчетности компаний. Так, около 82% компаний индекса S&P 500 показали результаты лучше ожиданий рынков, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на данные FactSet.

Вместе с этим трейдеры ожидают данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, 10 ноября. Аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен в годовом выражении ускорился в октябре до 5,8% с 5,4% в сентябре, что может стать рекордом с декабря 1990 года, когда годовая инфляция без учета коррекции составляла 6,1%.

Акции Tesla при этом теряли в стоимости после того, как основатель компании Илон Маск заявил о возможной продаже 10% принадлежащих ему ценных бумаг компани.