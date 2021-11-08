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Биржи АТР 8 ноября закрылись в основном в минусе на негативе с рынка недвижимости Китая
12:29 08.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника в основном снижением на очередном негативе с китайского рынка недвижимости, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2% - до 3498,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,48%, до 2417,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,43% - до 27763,77 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,31% - до 2960,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,06%, до 7452,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,35%, до 29507,05 пункта.
Опасения инвесторов за китайский сектор недвижимости вызваны новостями о проблемах у очередного китайского застройщика. Торги акциями девелопера Kaisa Group Holdings Ltd. в Гонконге были приостановлены в пятницу после того, как компания сообщила, что пропустила платежи по облигациям, и предупредила о давлении на ликвидность.
При этом биржи Китая отчасти поддержала статистика по внешней торговле. Экспорт КНР в октябре вырос в годовом выражении на 27,1% после роста на 28,1% в сентябре. Аналитики прогнозировали рост на 24,5%. Импорт Китая вырос на 20,6% после 17,6% в предыдущем месяце. Прогноз предполагал увеличение показателя на 25%.
При этом аналитики отмечают, что рост является скорее сезонным, нежели свидетельствует о реальном восстановлении экономики: ритейл заранее готовится к праздникам, учитывая возможные перебои с поставками.
"Значительное улучшение показателей стало прямым следствием перебоев в цепочке поставок, - розничные торговцы увеличивают расходы на предрождественские заказы, чтобы обеспечить своевременную доставку", - цитирует агентство Франс Пресс аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).
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