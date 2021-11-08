Финансовые новости
- |
- 08.11.21
- |
- 18:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржевой индекс S&P 500 5 ноября побил рекорд на новостях по рабочим местам в США
07:39 08.11.2021 |
Биржевой индекс S&P 500 побил очередной рекорд на хороших новостях по рабочим местам и COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
S&P 500 поднялся на 0,37% до 4697,54 пункта, в то время как промышленный DJIA вырос на 0,57% до 36328,41 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,20% до 15971,59 пункта.
Оптимизму на рынке способствовала макростатистика. Безработица в США в октябре снизилась до 4,6% с уровня сентября в 4,8%. При этом аналитики ожидали менее сильного снижения - лишь до 4,7%. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 531 тысячу - самыми быстрыми темпами с июля.
Тем временем акции фармацевтической компании Pfizer подскочили за день на 10,86% после сообщения о том, что по итогам промежуточного анализа ее новый препарат Paxlovid в форме таблеток, предназначенный для лечения ковида и проходящий сейчас исследования, снижает риск госпитализации или смерти от болезни на 89%. Акции конкурирующей Moderna при этом упали в цене на 16,56%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Владимир Фесенко: Шурма поможет Зеленскому воевать с Ахметовым
|Пристанище для непослушных «слуг»: Взлетит ли «Умная политика» Разумкова
|Коломойский vs Ахметов: Чем завершится информатака на Зеленского
|Позитив недели. Египет хочет купить нашу систему залпового огня «Ольха-М»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк в течение недели 1 - 5 ноября выкупил на межбанке 314,5 млн долларов
|Депозитные ставки для физлиц 08.11.21
|Уже 18 банков автоматически могут блокировать счета граждан по требованию исполнителей
|Курс доллара 8 ноября слабо меняется к евро и иене в ожидании данных по инфляции
|НБУ в октябре применил к 2 банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга
|Биржи АТР 8 ноября закрылись в основном в минусе на негативе с рынка недвижимости Китая
Это интересно
|Великобритания первой в мире одобрила таблетки от ковида
|В рейтинге самых производительных недорогих смартфонов Android по версии AnTuTu воцарился настоящий «хаос»
|Представлен первый внешний аккумулятор для автомобилей и гибридов
|По итогам этого года BMW удвоит объёмы производства электромобилей
|Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане
|Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store
|Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов