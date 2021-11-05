Фондовые биржи АТР 5 ноября закрылись в основном снижением

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги снижением в ожидании статданных из США, которые могут подсказать дальнейшее направление монетарной политики Федеральной резервной системы, влияющей на весь глобальный рынок. свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1%, до 3491,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,77%, до 2406,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,41%, до 27870,51 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,47%, до 2969,27 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,39%, до 7456,9 пунктов, японский Nikkei 225 опустился на 0,61%, до 29611,57 пункта.

Инвесторы предпочли уйти от риска перед публикацией статистики безработицы в США. Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о сокращении объема выкупа финансовых активов с рынка до 105 миллиардов долларов в месяц со 120 миллиардов. Данные о безработице могут помочь оценить, решится ли ФРС на заседании в декабре повысить учётную ставку, с учётом по-прежнему высокой инфляции.

При этом Федрезерв первым из основных мировых регуляторов перешёл хоть к какому-то, но ужесточению монетарной политики.

"Кажется, мировые центральные банки не отвечают ожиданиям рынка, который ждет более агрессивной политики", - отметил аналитик Societe Generale Субадра Раджаппа (Subadra Rajappa), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.