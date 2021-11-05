Фондовые индексы США 4 ноября закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно. S&P 500 и Nasdaq Composite продолжили ставить рекорды на фоне размышлений инвесторов относительно последних заявлений ФРС о стимулировании и процентных ставках.

Фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно. S&P 500 и Nasdaq Composite продолжили ставить рекорды на фоне размышлений инвесторов относительно последних заявлений ФРС о стимулировании и процентных ставках.

ФРС в среду сообщила, что одобрила начало сворачивания покупок облигаций, которые были связаны с пандемией. Но, как отмечает Марк Грант, главный стратег по мировым рынкам в B. Riley Securities, сигналы об этих планах поступали и раньше, и, что важнее, представители ФРС не говорили о повышении процентных ставок.

В свете этого рынки акций и долговых бумаг восприняли объявления спокойно. "Рынки сочли это практически нейтральным шагом, хотя и будут некоторые сокращения", - говорит он.

Даже с учетом предстоящего сворачивания программа выкупа облигаций и низкие процентные ставки, по словам инвесторов, продолжат поддерживать рынок акций. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в среду об отсутствии опасности незамедлительного перехода к повышению ставок.

"Нет на земле силы мощнее, чем эта ликвидность, которую закачивают на рынок, - считает Хани Редха, портфельный менеджер PineBridge Investments. - Хотя вчера нам объявили, что эта сила будет ослабевать, она не исчезнет до конца и будет толкать рынок вверх".

Если что-то и продолжает беспокоить умы инвесторов, то это инфляция. После обнародования решения ФРС трейдеры продолжали делать ставки на сохранение ее высоких темпов. Рост цен может усугублять и другие проблемы, такие как перебои с поставками и дефицит рабочей силы.

"Стоимость покупки продовольствия и бензина для машины сейчас является одной из наиболее актуальных проблем", - отмечает Грант.

Согласно опубликованным в четверг официальным данным, за неделю, истекшую 30 октября, в США было подано 269 000 первичных заявок на пособия по безработице, что ниже показателя предыдущей недели. В последние несколько недель число заявок снижается.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг опустилась до 1,524% с 1,577% в среду.

Банк Англии удивил некоторых инвесторов, решив оставить свою базовую процентную ставку без изменений. Некоторые инвесторы рассчитывали на повышение ставки, продавая государственные облигации Великобритании, что привело к падению их цен и росту доходности.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,4%, поставив новый рекорд.

В Азии основные индексы также завершили день ростом. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили по 0,8%. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,9% до 29794,37 пункта.