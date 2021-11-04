Фондовые индексы АТР закрыли торги 4 ноября в плюсе вслед за рекордным ростом американских рынков

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга в плюсе вслед за своими американскими "коллегами", которые накануне выросли до исторических максимумов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,81%, до 3526,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,32%, до 2425,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,52%, до 25154,37 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,25%, до 2983,22 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,48%, до 7428 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,93%, до 29794,37 пункта.

Азиатские фондовые рынки закрылись в четверг ростом вслед за увеличением основных американских фондовых индексов до новых рекордных значений. Такому оптимизму способствовало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики.

ФРС по итогам заседания 2-3 ноября ожидаемо сохранила учётную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка на 15 миллиардов долларов в месяц - в текущем месяце до 105 миллиардов, в декабре - до 90 миллиардов.

Кроме того, инвесторы в Азии оценивают успешные финансовые результаты компаний. Так, акции Toyota Motor подорожали на 0,73% после сообщения об увеличении чистой прибыли в 2,4 раза за прошедшее полугодие финансового года.