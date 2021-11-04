Финансовые новости
- |
- 04.11.21
- |
- 09:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы США 3 ноября закрылись на рекордных максимумах
07:46 04.11.2021 |
Основные фондовые индексы США в среду закрылись на рекордных отметках уже четвертую сессию подряд после того, как ФРС утвердила план по началу сворачивания программы покупок облигаций.
S&P 500 подскочил до максимумов сессии после пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла. Индекс вырос на 29,92 пункта, или 0,6%, до 4660,57. Dow Jones Industrial Average прибавил 104,95 пункта, или 0,3%, закрывшись на отметке 36157,58. Nasdaq Composite вырос на 161,98 пункта, или 1%, до 15811,58, показав рост восьмую сессию подряд. Все три индекса завершили торги на рекордных максимумах.
ФРС завершила свое двухдневное заседание, объявив о переходе к сворачиванию программы покупки облигаций и сохранении процентных ставок на прежнем уровне. Инвесторы были готовы к такому решению в отношении программы количественного смягчения, поэтому больше интересовались подходом центрального банка к росту цен. Пауэлл подчеркнул неопределенность перспектив инфляции, которая в заявлении ФРС объясняется преимущественно "временными факторами".
"Решение было более мягким, чем ожидали рынки, - отмечает стратег-аналитик Edward Jones Мона Махаджан. - Каждый раз, когда появляется надежда на сохранение более низких процентных ставок, это вызывает на рынке благоприятную реакцию".
Низкие процентные ставки оказывают поддержку акциям быстро растущих компаний, поэтому Nasdaq опережает по динамике другие индексы, продолжая самый длительный цикл роста с 2020 года.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду выросла до 1,577%, с 1,546% во вторник.
Нефть Brent в среду подешевела на 3,2% до 81,99 доллара за баррель.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос, закрывшись на рекордном максимуме.
В Азии на рынках акций в основном произошло снижение. Гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,3%, а китайский Shanghai Composite просел на 0,2%. В Японии рынки были закрыты в связи с государственным выходным днем.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обыски у Любченко, Олейникова и ГНС. Налоговая говорит, что сама позвала правоохранителей
|Рада отправила Любченко в отставку с поста первого вице-премьера - министра экономики
|НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Любченко, который вчера подал в отставку
|Игра на уничтожение. Почему Зеленский стал лидером антирейтинга
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд снова не применил «антиколомойский» закон по делу против Приватбанка
|ФРС США сохранила базовую ставку и начала сворачивать программу выкупа облигаций
|Фондовые индексы США 3 ноября закрылись на рекордных максимумах
|Межбанковский валютный рынок в начале ноября остается малоликвидным. Существенных потрясений пока не предвидится
|Депозитные ставки для физлиц 03.11.21
|Государство должно снизить свое присутствие в банковской системе до 25% - Минфин
Это интересно
|Из-за санкций США Huawei может лишиться еще одного своего важного подразделения
|Обновлённая Audi A8 дебютировала в удлинённой версии Horch
|585 л.с. и 3,6 секунды до «сотни»: раскрыты характеристики нового Mercedes-AMG SL
|Новая стратегия оказалась выигрышной: Redmi Note 10 Pro отлично продаётся и после выхода Redmi Note 11 Pro
|Тысяча долларов за громкий выхлоп: в Нью-Йорке ввели беспрецедентный штраф
|Мемная криптовалюта по «Игре в кальмара» оказалась аферой: сегодня её курс упал с $2800 до нуля
|IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол