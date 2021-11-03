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Фондовые биржи АТР 3 ноября в основном снижаются на новостях о COVID-19 в Китае
07:55 03.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются на опасениях за восстановление экономики и ковидных новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,38%, до 3492,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,23%, до 2386,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,11%, до 25302 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,85%, до 7386,2 пункта, южнокорейский KOSPI падает на 1,31%, до 2974,4 пункта. В Японии выходной по случаю Дня Культуры в стране.
На азиатских фондовых рынках в среду утром наблюдается преимущественно отрицательная динамика, поскольку инвесторы опасаются за процесс восстановления экономики в Китае, который может быть подорван новыми "антиковидными" социально-экономическими запретами. По данным СМИ, случаи выявления инфицированных новым коронавирусом в некоторых частях страны растут, что приводит к дополнительным ограничительным мерам со стороны властей.
По мнению аналитиков IG, которое приводит газета Wall Street Journal, настроения на рынках могут быть определены признаками ослабления экономического роста в Китае. "Премьер Ли подчеркнул новое давление на экономику и продолжающееся ужесточение мер в борьбе с COVID-19", - добавили эксперты.
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