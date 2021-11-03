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Американские фондовые индексы показали рост 2 ноября
07:49 03.11.2021 |
Американские фондовые индексы во вторник продолжили осеннее ралли, поднявшись до новых рекордов. Dow Jones Industrial Average впервые закрылся выше отметки 36 000.
DJIA вырос на 138,79 пункта, или 0,4%, до 36052,63. Индекс уже шестой раз в этом году преодолевает новую тысячную отметку, что является рекордом для одного года за всю историю наблюдений. В январе DJIA впервые закрылся выше 31 000.
S&P 500 прибавил 16,98 пункта, или 0,4%, закрывшись на отметке 4630,65. Nasdaq вырос на 53,69 пункта, или 0,3%, до 15649,60. Сессия во вторник стала третьей к ряду, когда все три индекса достигли рекордных значений на закрытие торгов.
В текущем квартале три основных американских индекса поднялись как минимум на 6,5%, благодаря сильным результатам октября, а также ожиданию ралли на фондовом рынке в конце года.
"Фондовый рынок удивительно силен сейчас и продолжает расти, несмотря на проблемы с поставками, обеспокоенность инфляцией, ростом ставок и ужесточением позиции ФРС", - говорит Грег Маркус, управляющий директор UBS Private Wealth Management.
Аналитики Bank of America отмечают, что для S&P 500 ноябрь и декабрь являются самыми сильными месяцами с 1936 года. Особенно стабилен в этом смысле декабрь. В декабре индекс рос почти в 80% случаев. Поддержку акциям сегодня оказывает то обстоятельство, что сильная альтернатива для них отсутствует ввиду низкой доходности гособлигаций.
Между тем аналитики предупреждают о рисках, которые могут подорвать рождественское ралли. Несмотря на сильную отчетность компаний, прогнозы на будущий год остаются прежними и предполагают, что цикл роста, вероятно, уже достиг своего пика.
На этой неделе в центре внимания инвесторов будет двухдневное заседание ФРС. Участники рынков все больше обеспокоены тем, что период роста цен может продлиться дольше и оказать большее влияние на экономику, чем предполагали руководители центрального банка США. Крупнейшие центральные банки других стран мира, обеспокоенные стабильно высокой инфляцией, перешли к реализации планов по повышению ставок.
Во вторник Резервный банк Австралии дал понять, что повысит процентные ставки раньше, чем ожидалось. Банк Англии, по прогнозам, поднимет ставки уже в четверг, а центральный банк Канады на прошлой неделе заявил, что может сделать это в апреле.
"Практически каждая проводимая политика по своей природе была инфляционной, и рынок относился к этому очень спокойно, - говорит Тим Кортни, инвестиционный директор Exencial Wealth Advisors. - Вероятно, на рынке со мной не согласятся, но я вижу самый большой риск в том, что ФРС будет действовать недостаточно быстро" при повышении ставок.
Экономисты полагают, что в среду ФРС начнет сворачивать свою программу покупки активов, но оставит процентные ставки без изменений. По словам Кортни, чиновники вряд ли предложат внести какие-либо серьезные изменения в план повышения процентных ставок.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 во вторник вырос на 0,1%. В Азии фондовые рынки в основном сдали позиции. Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, а гонконгский Hang Seng - на 0,2%. В материковом Китае индекс Shanghai Composite упал на 1,1%.
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