Азиатские биржи 2 ноября закрылись в основном в минусе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника в основном снижением, - инвесторы предпочли не рисковать перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,1% - до 3505,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,81%, до 2392,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,22%, до 25099,67 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,16% - до 3013,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,63% - до 7324,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,43%, до 29520,9 пункта.

Инвесторы проявляют осторожность в ожидании решений ФРС США. Итоги ноябрьского заседания будут оглашены в среду, 3 ноября. Рынки ожидают, что регулятор объявит о начале сворачивания выкупа активов. Кроме того, участники торгов хотят получить комментарии по дальнейшей монетарной политике в условиях рекордно высокой инфляции.

"Хотя рекордные отметки Уолл-стрит могли бы в одночасье поднять настроения на азиатских рынках, предстоящие решения центральных банков сдерживают рисковые настроения", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).

Индекс Dow Jones в понедельник впервые в истории преодолел отметку в 36 тысяч пунктов.

Негатива азиатским рынкам добавляет ситуация с коронавирусом в регионе. По данным СМИ, за последние несколько дней в некоторых частях КНР наблюдаются вспышки COVID-19.