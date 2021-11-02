Фондовые индексы США 1 ноября закрылись ростом

Американские фондовые индексы продолжили восхождение, завершив сессию понедельника новыми рекордами. Инвесторы продемонстрировали уверенность в перспективах восстановления экономики.

Dow Jones Industrial Average впервые ненадолго подскочил выше 36 000 пунктов, достигнув отметки 36 009,74 вскоре после открытия сессии. По итогам торгов DJIA вырос на 94,28 пункта, или 0,3%, до 35913,84 пункта.

S&P 500 вырос на 8,29 пункта, или 0,2%, до 4613,67 пункта. В октябре этот индекс показал лучшую месячную динамику с ноября 2020 года. Nasdaq Composite поднялся на 97,53 пункта, или 0,6%, до 15595,92, закрывшись ростом шестую сессию подряд. Все три индекса закрылись на рекордно высоких отметках вторую сессию подряд.

Между тем инвесторы рынка облигаций размышляют о возможности повышения процентных ставок ФРС раньше их ожиданий. ФРС завершит очередное заседание в эту среду. На прошлой неделе центральный банк Канады просигнализировал, что может повысить процентные ставки уже в апреле.

"Участники рынка сильно беспокоятся насчет того, что инфляция стала более серьезной проблемой, чем того ожидали центробанки в середине года, и что вскоре начнется борьба с этой инфляцией, - пояснила Сима Шах, главный стратег-аналитик Principal Global Investors. - Нам нужно больше информации о планах ФРС".

Некоторые инвесторы продают гособлигации с более длительными сроками погашения, рассчитывая на повышение процентных ставок. Доходность 10-летних американских казначейских облигаций в понедельник поднялась с пятничных 1,555% до 1,573%.

Опубликованные в понедельник данные показали, что активность в производственном секторе США в октябре оставалась высокой, хотя производители продолжали испытывать проблемы с поставками, затруднявшими приобретение компонентов и сырья. Производственный индекс менеджеров по снабжению (PMI), рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в октябре составил 60,8 пункта, что чуть меньше сентябрьского значения 61,1, но выше прогноза экономистов 60,3.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 в понедельник поднялся на 0,7%, достигнув нового рекорда.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,2% до 84,71 доллара за баррель.

Японский Nikkei 225 повысился на 2,6% после того, как правящая Либерально-демократическая партия получила явное большинство на национальных выборах. Таким образом, новый премьер-министр Фумио Кисида получил возможность сформировать стабильное правительство.

Гонконгский Hang Seng откатился на 0,9%, а Shanghai Composite - менее чем на 0,1%.