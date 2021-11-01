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Фондовые биржи АТР в основном растут 1 ноября на повышении деловой активности в Японии и Китае
07:49 01.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в первый день недели и месяца преимущественно растут после выхода данных о повышении деловой активности в промышленности Китая и Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,07%, до 3549,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 2418,13 пункта; гонконгский Hang Seng Index падает на 1,25%, до 25061 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,7%, до 7374,9 пункта, японский Nikkei 225 подскакивает на 2,34%, до 29568,5 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 0,52%, до 2986,2 пункта.
Общий оптимизм на азиатских биржах в понедельник поддержала статистика делового издания Caixin, согласно которой индекс деловой активности, PMI, в сфере промышленности Китая в октябре вырос до 50,6 пункта с уровня сентября в 50 пунктов. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне сентября.
При этом японский индекс увеличивается особенно заметно, более чем на 2%, поскольку, во-первых, инвесторы обратили внимание на то, что индекс деловой активности в сфере промышленности в этой стране также вырос в октябре, до 53,2 пункта с уровня сентября в 53 пункта.
Также, по данным СМИ, японские фондовые индексы так заметно прибавляют после того, как победа правящей Либерально-демократической партии на парламентских выборах в воскресенье повысила перспективы политической стабильности и надежды на бюджетные стимулы.
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