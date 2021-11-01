Биржи США 29 октября закрылись ростом основных индексов

Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) прибавил 0,25% и достиг 35819,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,33%, до 15498,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 4605,37 пункта.

После закрытия торгов четверга Apple и Amazon представили свои финансовые отчеты. С начала года прибыль обеих компаний увеличилась, однако беспокойство инвесторов вызвало влияние проблем в цепочках поставок на финансовые показатели как в предыдущем, так и в текущем кварталах.

Доходы населения в США в сентябре снизились на 1% по сравнению с августом, а расходы в свою очередь выросли на 0,6%. Аналитики прогнозировали снижение доходов на 0,2% и увеличения расходов на 0,5%.