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Фондовые биржи АТР 29 октября торгуются разнонаправленно
07:57 29.10.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики на различных факторах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16%, до 3523,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,87%, до 2382,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,66%, до 25387 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 1,41%, до 7325,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,09%, до 28843,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,69%, до 2988,96 пункта.
Азиатские инвесторы в пятницу оценивают ряд различных факторов. Так, безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре сохранилась на уровне августа в 2,8%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
Кроме того, на китайских фондовых рынках возобновился оптимизм по поводу ситуации с застройщиком Evergrande. По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, внимание, вероятно, будет уделено China Evergrande после новостей о том, что компания выплачивает еще один просроченный платеж по процентам и избегает еще одного официального дефолта. "Это может помочь восстановить некоторую уверенность в краткосрочной перспективе, выиграв больше времени для дальнейшей реструктуризации, которая может произойти в виде продажи активов", - добавили эксперты.
Тем не менее, рынки сохраняют опасения по поводу новых вспышек заболеваемости COVID-19 в некоторых частях Китая, что может негативно повлиять на состояние экономики и привести к ряду ограничительных мер.
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