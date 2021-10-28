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Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона 28 октября в основном снижаются
08:11 28.10.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются на усиливающихся опасениях по поводу COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,93%, до 3529 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,76%, до 2379,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,31%, до 25548 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,36%, до 7421,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,94%, до 28825,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI растёт на 0,21%, до 3031,86 пункта.
На азиатских фондовых рынках в четверг наблюдается преимущественно отрицательная динамика, поскольку опасения инвесторов по поводу распространения ковида растут. По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок, вероятно, сосредоточен на его распространении в Китае, поскольку уровень заражения в Пекине находится на восьмимесячном максимуме.
Дополнительное давление на японский фондовый индекс оказывают результаты компаний при сохраняющейся обеспокоенности по поводу нехватки запчастей и более высоких затрат на сырье. В частности, рынки ожидают публикации финансового отчета Sony Corp.
Корейский индекс при этом оказался способен на рост - тоже на корпоративных материалах. Так, после отчета об увеличении финансовых результатов в третьем квартале акции Samsung Electronics растут на 0,3%.
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