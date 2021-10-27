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Фондовые биржи АТР снижаются на опасениях в отношении COVID-19
08:12 27.10.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются на возобновившихся опасениях по поводу COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,92% - до 3564,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,1%, до 2397,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,58% - до 25326 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,01% - до 7442,7 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,91%, до 3021,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,61%, до 28929 пунктов.
На азиатских фондовых биржах наблюдается отрицательная динамика, поскольку в некоторых частях Китая вновь регистрируется вспышка заболеваемости COVID-19, что вызвало опасения у инвесторов. Власти китайского города Ланьчжоу уже объявили карантин.
Трейдеры обратили некоторое внимание на статданные по Австралии. Так, годовая инфляция в стране в третьем квартале замедлилась до 3%, с 3,8% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали замедления до 3,1%.
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