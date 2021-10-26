S&P 500 и DJIA 25 октября установили новые рекорды

Основные фондовые индексы США в понедельник выросли, причем S&P 500 и Dow Jones Industrial Average достигли новых рекордных максимумов.

В начале торгов индексы колебались между ростом и падением, но во второй половине демонстрировали значительный подъем. S&P 500 вырос на 21,58 пункта, или на 0,5%, до 4566,48 пункта, DJIA прибавил 64,13 пункта, или 0,2%, достигнув 35741,15 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 136,51 пункта, или на 0,9%, до 15226,71 пункта.

Благоприятные результаты банков, производителей потребительских товаров и представителей обрабатывающей промышленности на прошлой неделе стимулировали рост акций и смягчили опасения инвесторов насчет того, что усиление инфляции и нехватка рабочей силы могут негативно отразиться на прибыли. Внимание инвесторов теперь сосредоточено на отчетности технологических компаний, доля которых в S&P 500 составляет примерно 30%.

Бумаги Facebook подскочили после завершения торгов в понедельник в связи с выходом отчетности за 3-й квартал. Отчеты Microsoft, Twitter и Alphabet ожидаются во вторник. Позднее на этой неделе отчитаются Apple и Amazon.com.

"Несомненно, технологический сектор является самым важным в S&P 500, - заявил Эрик Минц, портфельный соуправляющий Eagle Asset Management. - Я ожидаю, что финансовые показатели технологических компаний будут сильными".

Акции PayPal прибавили 2,7% вслед за тем, как она заявила, что не планирует покупать Pinterest, опровергнув сообщения в СМИ о потенциальной сделке, которые привели к снижению бумаг компании. Акции Pinterest потеряли 13%.

Бумаги Tesla поднялись на 13%, достигнув рекордного максимума. Рыночная капитализация компании впервые оказалась больше 1 трлн долларов. Согласно сообщению агентства Bloomberg, Hertz Global Holdings Inc. хочет приобрести 100 000 электромобилей Tesla в рамках плана электрификации своего парка прокатных автомобилей.

"Одним из самых значимых выводов текущего сезона отчетности пока оказалась способность большинства компаний переложить повышенные цены на потребителей без падения продаж", - отметил Майкл Хьюсон, старший рыночный аналитик CMC Markets.

Разочаровывающие результаты оператора социальной сети Snap, который предупредил, что ужесточение правил конфиденциальности Apple, вероятно, ударит по его рекламным продажам, могут стать "тревожным звоночком для остальных игроков технологического сектора", полагает Хьюсон. Если технологические гиганты, отчитывающиеся на этой неделе, также озвучат мрачные прогнозы, "настроение может испортиться довольно быстро", добавил эксперт.

Один из ключевых вопросов - как центральные банки по всему миру отреагируют на повышающиеся цены. Как показывает динамика рынка британских гособлигаций с более короткими сроками погашения, инвесторы полагают, что правительство Великобритании может повысить процентные ставки уже в ноябре. Инвесторы ждут комментариев Европейского центрального банка и Банка Японии, которые проведут заседания на этой неделе. ФРС сигнализировала о возможном повышении ставки в следующем году.

Фондовые управляющие также внимательно следят за переговорами американских законодателей по вопросу о предложенном Джо Байденом масштабном пакете социальных расходов. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в воскресенье позитивно высказалась о том, что на этой неделе может быть достигнуто соглашение об общих принципах этого законопроекта, а также проведено голосование по другому инфраструктурному законопроекту.

Правительственные расходы такого размаха "продолжат поддерживать рост", считает Эсти Двек, инвестиционный директор FlowBank. "Теперь вопросы скорее вызывают налоги и финансирование этих законопроектов", - отметила Двек.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась до 1,634%.

Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,5%, до 85,99 доллара за баррель, максимума за три года.

Биткоин подорожал на 3,4% примерно до 62 800 долларов. После роста до нового рекордного максимума выше 66 000 долларов на прошлой неделе криптовалюта колеблется.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 придерживался флэтовой линии. Акции HSBC подорожали после того, как банк отчитался о росте прибыли за 3-й квартал и сказал, что потратит до 2 млрд долларов на выкуп собственных бумаг.

Volvo Cars снизила объемы своего первичного публичного размещения в Стокгольме и оценила свои акции по нижней границе прогнозного диапазона. Это говорит о том, что компания не смогла привлечь достаточно инвесторов. Кроме того, автопроизводитель перенес биржевой дебют на пятницу.

Торги на азиатских фондовых биржах завершились с разнонаправленной динамикой. Shanghai Composite поднялся на 0,8%, а Nikkei 225 потерял 0,7%. Акции Panasonic набрали 4,9% - японская компания заявила, что производит более мощный литий-ионный аккумулятор, который она будет поставлять Tesla.

Турецкая лира опустилась к доллару до рекордного минимума, но затем немного восстановилась. Пара доллар/лира торговалась по 9,66 после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных пригрозил выслать из страны посла США и высокопоставленных дипломатов девяти других западных стран.