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На фондовых биржах АТР 25 октября наблюдается положительная динамика
08:10 25.10.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут в середине сезона финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,38%, до 3596,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 2424,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,14%, до 26162 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,43%, до 7450,2 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,44%, до 3020,13 пункта, японский Nikkei 225 опускается на 0,9%, до 28547 пунктов.
На азиатских фондовых биржах в понедельник наблюдается преимущественно положительная динамика в середине сезона финансовой отчетности. На этой неделе инвесторы ожидают финансовые результаты Hyundai, Sony, LG Electronics.
Однако сдерживающим фактором для роста фондовых индексов является рост заболеваемости COVID-19 в Китае и меры властей для его сдерживания. "Вероятные агрессивные меры по контролю над распространением вируса могут ограничить рост фондовых бирж'', - сказал агентству Франс Пресс аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).
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