Товарный рынок получит своего центрального контрагента, но потребуется минимум 2 года – НКЦБФР

Вариант единого центрального контрагента на рынках ценных бумаг и на товарном рынке, который рассматривался некоторое время назад, в настоящий момент уже неактуален и речь идет о создании отдельного центрального контрагента для выполнения клиринговой функции на товарном рынке, сообщил член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Арсен Ильин.

"Думаем, что на фондовом рынке "Расчетный центр" (РЦ) так и будет оставаться центральным контрагентом, а на товарном будет создан свой центральный контрагент", – сказал он на X Украинском банковском форуме в Киеве.

Ильин выразил надежду, что работа по его созданию начнется уже в следующем году. "Но у нас нет ожидания, что он появится быстрее, чем через два года", – добавил член Комиссии.

По его словам, в настоящее время идут обсуждения и переговоры, кто может быть основателем такого центрального контрагента, чтобы можно было гарантировать поставки.

"Надеемся, что за три года сможем это сделать", – дал свой прогноз Ильин.

Он также сообщил, что "шаг за шагом" строится торговый репозиторий. "Надеемся, что уже может заработать в следующем году", – сказал член НКЦБФР.

Как сообщалось, вступивший в силу 1 июля этого года закона о рынке капитала (№738-IX "Об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов") снял монополию РЦ на клиринговую деятельность, и дал НКЦБФР функции регулятора биржевого товарного рынка.

Нацбанк Украины, являющийся мажоритарным акционером РЦ, заявил, что не намерен участвовать в организации клиринга на товарном рынке.