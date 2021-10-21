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Фондовые биржи АТР 21 октября торгуются разнонаправленно на различных факторах
08:02 21.10.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики на различных факторах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,46%, до 3603,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опускается на 0,03%, до 2419,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,48%, до 26009,35 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,14%, до 7423,8 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,09%, до 3008,88 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,46%, до 28818 пунктов.
На азиатском фондовом рынке в четверг наблюдается разнонаправленная динамика. Положительным фактором является заявление о том, что рынок китайской недвижимости все-таки находится под контролем, несмотря на финансовую ситуацию Evergrande.
"Уверенность инвесторов может остаться стабильной после того, как вице-премьер Китая Лю Хэ сказал, что риски для строительного сектора после ситуации с долгом застройщика China Evergrande находятся под контролем", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики KGI Securities.
Однако трейдеры сохраняют опасения по поводу нехватки электроэнергии в Китае. Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, с середины сентября пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ.
СИТУАЦИЯ С EVERGRANDE
Стоимость акций одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande упала на 10,5% после возобновления торгов на Гонконгской фондовой бирже, приостановленных 4 октября в преддверии объявления о крупной сделке, которая в итоге была расторгнута, свидетельствуют данные торгов.
На открытии торгов в четверг стоимость акции упала до 2,64 гонконгских доллара (0,34 доллара).
По состоянию на 9.45 по местному времени (4.45 мск), цена несколько подросла - до 2,76 гонконгских доллара.
За год акции компании подешевели более чем на 82%, 21 октября 2020 года стоимость акции компании составляла 14,844 гонконгских доллара (1,91 доллара).
Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также препятствование властями подъема на китайском рынке жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.
В среду вечером компания Evergrande Group сообщила, что расторгла сделку с оператором недвижимости Hopson Development по продаже 50,1% своей дочерней компании Evergrande Property Services. Вместе с тем компания указала, что за сентябрь 2021 года группа заключила соглашения на продажу недвижимости на сумму 570 миллионов долларов.
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