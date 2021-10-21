Биржи США 20 октября в основном выросли на положительной отчетности

Биржи США в основном выросли в среду на положительной отчетности компаний за III квартал, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос по итогам дня на 0,43% до 35609,34 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,37% до 4536,19 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ номинально снизился - на 0,05%, до 15121,68 пункта.

По ходу торгов DJIA ненадолго превышал исторический рекорд, установленный в августе, тогда как S&P вплотную приблизился к собственному рекорду, который был зафиксирован в сентябре.

Акции онлайн-кинотеатра Netflix упали на 2,17%, несмотря на хорошую отчетность и новых подписчиков, которых сервис приобрел на фоне сенсационного успеха южнокорейского триллера "Игра в кальмара". Акции Tesla поднялись на незначительные 0,18% в ожидании отчетности, которая станет известна после закрытия биржи. Акции телекоммуникационного гиганта Verizon выросли сразу на 2,39% на росте числа подписчиков.