Финансовые новости
- |
- 21.10.21
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи США 20 октября в основном выросли на положительной отчетности
07:47 21.10.2021 |
Биржи США в основном выросли в среду на положительной отчетности компаний за III квартал, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос по итогам дня на 0,43% до 35609,34 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,37% до 4536,19 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ номинально снизился - на 0,05%, до 15121,68 пункта.
По ходу торгов DJIA ненадолго превышал исторический рекорд, установленный в августе, тогда как S&P вплотную приблизился к собственному рекорду, который был зафиксирован в сентябре.
Акции онлайн-кинотеатра Netflix упали на 2,17%, несмотря на хорошую отчетность и новых подписчиков, которых сервис приобрел на фоне сенсационного успеха южнокорейского триллера "Игра в кальмара". Акции Tesla поднялись на незначительные 0,18% в ожидании отчетности, которая станет известна после закрытия биржи. Акции телекоммуникационного гиганта Verizon выросли сразу на 2,39% на росте числа подписчиков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
|Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин
|Не о чем говорить. Зачем Кремль скандалит с НАТО и ОБСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Аппликатор Ляпко – как быстро забыть о боли
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.10.2021
|«Ощадбанк» сократил прибыль за три квартала в 5,6 раза
|Стоимость золота стабильна 21 октября после роста ранее
|Курс доллара 21 октября стабилен к мировым валютам перед статистикой по США
|Фондовые биржи АТР 21 октября торгуются разнонаправленно на различных факторах
|Биржи США 20 октября в основном выросли на положительной отчетности
Это интересно
|В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты
|В Instagram разрешили публикации с компьютеров
|Фирменный чип Google Tensor получил необычное сочетание ядер CPU и мощный ускоритель ИИ
|Google рассказала о лучших функциях Android 12
|Google представила Pixel 6 и 6 Pro — первые смартфоны на фирменном чипе Tensor с продвинутыми ИИ-возможностями
|Honda представила пять электрокаров, которые поступят в продажу в течение пяти лет
|Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen