Фондовые индексы США 19 октября выросли на фоне сильной корпоративной отчетности

Фондовый индекс S&P 500 во вторник закрылся на самом высоком уровне за шесть недель, в то время как инвесторы изучали результаты компаний с целью оценить, как они справляются с инфляцией и сбоями в цепочках поставок.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 33,17 пункта, или 0,7%, до 4519,63 пункта. Это на 0,4% ниже рекордного уровня, достигнутого в начале сентября. Dow Jones Industrial Average вырос на 198,70 пункта, или 0,6%, до 35457,31, самого высокого уровня закрытия за два месяца. Nasdaq Composite вырос на 107,28 пункта, или 0,7%, до 15129,09 пункта.

Сезон отчетности начался совсем недавно: результаты опубликовало около 10% компаний S&P 500. Согласно FactSet, результаты примерно каждых четырех из пяти компаний превзошли ожидания.

Трейдеры во вторник вознаградили компании, отчеты которых впечатлили рынок. Акции Johnson & Johnson подорожали на 2,3% в свете повышения прибыли в 3-м квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря росту продаж фармацевтического подразделения, а также бизнесов медицинского оборудования и безрецептурных препаратов.

Бумаги Travelers добавили 1,6% - выручка и базовая прибыль на акцию страхового гиганта превзошли оценки.

Бумаги Procter & Gamble при этом опустились на 1,2% вслед за тем, как производитель потребительской продукции заявил, что повышает цены на целый ряд бытовых товаров, поскольку затраты на транспортировку и сырье растут быстрее ожиданий.

Инвесторы анализируют отчетность и прогнозы компаний, чтобы оценить, как они справляются с рядом трудностей. Инфляция, вероятно, будет более затяжной, чем ожидали представители центральных банков, что усугубляется сохраняющимися проблемами в цепочках поставок, ростом расходов и электроэнергию и нехваткой рабочей силы. Некоторые инвесторы считают, что проблемы с поставками скажутся на продажах.

"Решит ли рынок посмотреть сквозь пальцы на некоторый недобор продаж, ограниченных поставками? - задается вопросом Эндрю Стиммон, старший портфельный менеджер Morgan Stanley Investment Management. - Думаю, рынку так стоит сделать, потому что потребители вряд ли откажутся от покупок, даже если придется подождать пару месяцев".

Биткоин подорожал примерно на 4,6% до 64 297 долларов.

Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась с 1,583% до 1,634%.

Как показали данные, строительство новых домов в США сократилось в сентябре после августовского подъема. Застройщики оказались зажаты между высоким спросом со стороны покупателей - отчасти вызванным низкими процентными ставками - и нехваткой материалов, рабочей силы и участков.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,3%. Большинство индексов Азии повысилось. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1,5%. Южнокорейский Kospi и японский Nikkei 225 прибавили примерно по 0,7%.