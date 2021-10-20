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Фондовые индексы США 19 октября выросли на фоне сильной корпоративной отчетности
07:53 20.10.2021 |
Фондовый индекс S&P 500 во вторник закрылся на самом высоком уровне за шесть недель, в то время как инвесторы изучали результаты компаний с целью оценить, как они справляются с инфляцией и сбоями в цепочках поставок.
По итогам торгов S&P 500 вырос на 33,17 пункта, или 0,7%, до 4519,63 пункта. Это на 0,4% ниже рекордного уровня, достигнутого в начале сентября. Dow Jones Industrial Average вырос на 198,70 пункта, или 0,6%, до 35457,31, самого высокого уровня закрытия за два месяца. Nasdaq Composite вырос на 107,28 пункта, или 0,7%, до 15129,09 пункта.
Сезон отчетности начался совсем недавно: результаты опубликовало около 10% компаний S&P 500. Согласно FactSet, результаты примерно каждых четырех из пяти компаний превзошли ожидания.
Трейдеры во вторник вознаградили компании, отчеты которых впечатлили рынок. Акции Johnson & Johnson подорожали на 2,3% в свете повышения прибыли в 3-м квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря росту продаж фармацевтического подразделения, а также бизнесов медицинского оборудования и безрецептурных препаратов.
Бумаги Travelers добавили 1,6% - выручка и базовая прибыль на акцию страхового гиганта превзошли оценки.
Бумаги Procter & Gamble при этом опустились на 1,2% вслед за тем, как производитель потребительской продукции заявил, что повышает цены на целый ряд бытовых товаров, поскольку затраты на транспортировку и сырье растут быстрее ожиданий.
Инвесторы анализируют отчетность и прогнозы компаний, чтобы оценить, как они справляются с рядом трудностей. Инфляция, вероятно, будет более затяжной, чем ожидали представители центральных банков, что усугубляется сохраняющимися проблемами в цепочках поставок, ростом расходов и электроэнергию и нехваткой рабочей силы. Некоторые инвесторы считают, что проблемы с поставками скажутся на продажах.
"Решит ли рынок посмотреть сквозь пальцы на некоторый недобор продаж, ограниченных поставками? - задается вопросом Эндрю Стиммон, старший портфельный менеджер Morgan Stanley Investment Management. - Думаю, рынку так стоит сделать, потому что потребители вряд ли откажутся от покупок, даже если придется подождать пару месяцев".
Биткоин подорожал примерно на 4,6% до 64 297 долларов.
Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась с 1,583% до 1,634%.
Как показали данные, строительство новых домов в США сократилось в сентябре после августовского подъема. Застройщики оказались зажаты между высоким спросом со стороны покупателей - отчасти вызванным низкими процентными ставками - и нехваткой материалов, рабочей силы и участков.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,3%. Большинство индексов Азии повысилось. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1,5%. Южнокорейский Kospi и японский Nikkei 225 прибавили примерно по 0,7%.
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