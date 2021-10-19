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Фондовые индексы США 18 октября закрылись разнонаправленно
07:45 19.10.2021 |
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, пока инвесторы разбирались с хорошим началом отчетности и опасениями насчет того, что усиление инфляции, проблемы с цепочками поставок и энергетический кризис могут представлять угрозу для роста мировой экономики.
По итогам торгов S&P 500 вырос на 15,09 пункта, или 0,3%, до 4486,46 пункта. Nasdaq Composite вырос на 124,47 пункта, или 0,8%, до 15021,81 пункта. Dow Jones Industrial Average снизился на 36,15 пункта, или 0,1, до 3525861 пункта.
В последние полтора месяца рынок акций США провел с колебаниями, преследуемый страхами насчет инфляции и замедления роста. Инвесторы анализируют увеличивающуюся вероятность того, что инфляция может сохраниться на более продолжительный срок, чем ожидалось, отчасти из-за ухудшения ситуации с узкими местами в цепочках поставок и нехватки рабочей силы. Опасения усугубились еще и ввиду признаков замедления экономического роста.
Хорошее начало сезона отчетности подкрепило надежды на то, что компании справятся с накапливающимися сложностями. Бумаги Albertsons подорожали на 3,3% вслед за тем, как оператор сети супермаркетов улучшил прогноз на год.
Среди 11 секторов S&P 500's сегодня лидируют бумаги нефтегазовых и потребительских компаний. Акции Occidental Petroleum входят в число бумаг с лучшей динамикой, набирая 5%.
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,5% до 84,70 доллара за баррель. На прошлой неделе цены на нефть Brent выросли восьмую неделю подряд. Это самая длительная подобная серия с 10-недельного периода, завершившегося 30 апреля 1999 года.
Свежие данные ФРС показали, что промышленное производство в США - показатель объемов выпуска продукции на заводах, рудниках и энергетических предприятиях - в сентябре сократилось. Снижение к предыдущему месяцу составило 1,3%. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост на 0,2%. В сегодняшнем отчете снижение объясняется перебоями в цепочках поставок и сохраняющемся воздействием урагана "Ида".
Опубликованные в понедельник данные показали, что валовой внутренний продукт Китая в 3-м квартале вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, резко замедлившись после роста на 7,9% во 2-м квартале. Дефицит электроэнергии и проблемы с логистическими цепочками усугубили эффект от правительственных мер, направленных на стабилизацию рынка недвижимости и технологического сектора.
Статистика, проявившая замедление темпов роста, "напоминает, что Китай, как ожидается, растеряет часть набранных оборотов, а также о том, как глобальные проблемы, например, энергетический кризис и трудности в цепочках поставок, будут проникать в мировую экономику", прокомментировал Эдвард Парк, инвестиционный директор Brooks Macdonald. "Ожидания в отношении Китая и мировой экономики в целом немного пересматриваются", - добавил он.
В США технологический сектор в понедельник демонстрировал рост. Акции Tesla выросли на 3,2%, акции Facebook подорожали на 3,3%, бумаги Twitter прибавили 3,3%.
Акции Zillow Group упали примерно на 9,5%. Агентство Bloomberg сообщило, что ее бизнес автоматической покупки домов временно прекратил приобретение жилья.
Цены на нефть Brent снизились на 0,6% до 84,33 доллара за баррель.
Биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости, на момент написания статьи вырос на 3,3% в сравнении с уровнем воскресенья и торговался по 61 445,09 доллара. Во вторник ожидается начало торгов паями первого в США торгуемого биржевого фонда, привязанного к биткоину.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в понедельник до 1,583%, тогда как в пятницу составила 1,574%.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 понизился на 0,5%.
В Азии ведущие индексы преимущественно снизились. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%, а индекс CSI 300 упал на 1,2%. Гонконгский Hang Seng к концу вырос на 0,3%.
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