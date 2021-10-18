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Фондовые индексы АТР в основном выросли 18 октября после выхода неоднозначной статистики из Китая
13:36 18.10.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном показали некоторый рост, при этом единой ясной динамики биржи не продемонстрировали после выхода неоднозначной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,12%, до 3568,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,06%, до 2402,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,31%, до 25409,75 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,28%, до 3006,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,26%, до 7381,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,66%, до 29025,46 пункта.
Инвесторы обращают внимание на макростатистику по Китаю. Годовой рост ВВП страны в третьем квартале составил 4,9% вместо ожидаемых 5,2%, во втором квартале экономика страны выросла на 7,9%.
"Перспективы роста ухудшились из-за различных проблем", - считают аналитики Oxford Economics Томми Ву (Tommy Wu) и Луис Куйс (Louis Kuijs), который цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс. По мнению экспертов, ожидания роста могут заметно ослабнуть в текущем квартале.
Объем промышленного производства КНР увеличился в сентябре на 3,1% после роста на 5,3%, аналитики прогнозировали рост показателя на 4,5%. Розничные продажи в сентябре при этом показали более сильный рост, чем ожидали эксперты: на 4,4% вместо 3,3%, в августе объем розничных продаж вырос на 2,5% год к году.
Японский Nikkei 225 поддержало ослабление иены к доллару. Курс доллара к иене находится у отметки в 114,4 иены за доллар, что является самым высоким уровнем с октября 2018 года. Более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров.
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