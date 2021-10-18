Рынок акций США 15 октября закрылся ростом, Dow Jones прибавил 1,09%

Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов финансов, потребительских услуг и промышленности.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 1,09% до 35.294,76, достигнув месячного максимума, индекс S&P 500 подорожал на 0,75% до 4.471,37, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,50% и составил 4471,37.

Оптимизм трейдеров поддерживают данные об объеме розничных продаж в стране, которые увеличились за сентябрь на 0,7% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали снижения показателя на 0,2%.

Инвесторы также продолжают оценивать данные финансовой отчетности американских банков. Так, чистая прибыль Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, с начала года подскочила в четыре раза в годовом выражении и составила 17,342 миллиарда долларов. Выручка за этот период выросла на 42%, до 46,7 миллиарда долларов. Акции банка дорожают на 2,5%.

"Сезон отчетности в США пока задает очень позитивный тон. Мы наблюдаем "здоровые" показатели в американском банковском секторе", - прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam).