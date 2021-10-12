Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются 12 октября на опасениях энергетического кризиса

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на опасениях энергетического кризиса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.27 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,04% - до 3554,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,19%, до 2374,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,22%, до 25016,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,39%, до 7271,6 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,47%, до 2912,85 пункта, японский Nikkei 225 - на 1%, до 28212 пунктов.

Опасения инвесторов на этой неделе связаны с резким ростом цен на нефть. Так, 11 октября цена марки Brent поднялась выше 84 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. А с начала месяца стоимость "черного золота" выросла на 7-8%.

Ралли на нефтяном рынке началось после того, как альянс ОПЕК+ на последнем заседании принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от ограничений в рамках нефтяной сделки.

"Акции находятся в затруднительном положении, поскольку инвесторы начинают нервничать, зная, что рынки не увидят каких-либо быстрых решений по поводу назревающего энергетического кризиса и инфляционного давления", - сказал агентству Франс Пресс аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).