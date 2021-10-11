Финансовые новости
- |
- 11.10.21
- |
- 09:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс доллара 11 октября укрепляется к иене на ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США
08:20 11.10.2021 |
Курс доллара в понедельник утром растет к иене благодаря тому, что инвесторы оценивают перспективы возможного ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 EEST курс доллара к иене увеличивается до 112,68 иены за доллар со 112,22 иены; курс евро к доллару в то же время растёт до 1,1572 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1567 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,08%, до 94,14 пункта.
ФРС в сентябре допустила повышение учётной ставки в следующем году, а её глава Джером Пауэлл заявлял, что регулятор может начать сокращение выкупа финансовых активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года.
"Доллар США на этой неделе может сохранить значительный рост, поскольку внимание будет обращено на ожидания повышения ставки Федрезерва в следующем году", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков CBA.
Трейдеры ожидают ужесточения монетарной политики в США, поскольку считают, что годовая инфляция в стране по итогам сентября осталась на повышенном уровне в 5,3%. Кроме того, будет обнародован протокол сентябрьского заседания Федрезерва, который может дать дополнительные подсказки о дальнейших планах регулятора относительно его политики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада продлила срок подачи данных о бенефициарах юрлиц до июля 2022 года
|Рада назначила Стефанчука спикером, «за» проголосовал 261 нардеп
|Действительно ли у Зеленского решили посадить Труханова — интервью с Ярославом Католиком
|Нардеп Антон Поляков найден мертвым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара 11 октября укрепляется к иене на ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США
|Фондовые биржи АТР 11 октября торгуются без единой динамики
|Фондовые индексы США снизились 8 октября на фоне неоднозначной статистики по безработице
|НБУ изменил тактику и начал более активно участвовать в валютных торгах
|НБУ на этой неделе купил на межбанке $228 млн
|Деньги в землю: где и за сколько покупают участки вокруг столицы
Это интересно
|«Ок, Google» уходит в прошлое: Google внедряет быстрые фразы
|Samsung отложила производство 3- и 2-нм микросхем следующего поколения
|YouTube отметит самые интересные участки видео
|Новый законопроект США обяжет жертв вымогателей уведомлять о выплатах
|Компактвэн BMW 2-Series Active Tourer сменил поколение и обзавелся огромными «ноздрями»
|Google сделала поиск товаров в интернет-магазинах проще и удобнее
|Сбой в работе WhatsApp помешал торгам на финансовых и сырьевых рынках