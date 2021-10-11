Курс доллара 11 октября укрепляется к иене на ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США

Курс доллара в понедельник утром растет к иене благодаря тому, что инвесторы оценивают перспективы возможного ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 EEST курс доллара к иене увеличивается до 112,68 иены за доллар со 112,22 иены; курс евро к доллару в то же время растёт до 1,1572 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1567 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,08%, до 94,14 пункта.

ФРС в сентябре допустила повышение учётной ставки в следующем году, а её глава Джером Пауэлл заявлял, что регулятор может начать сокращение выкупа финансовых активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года.

"Доллар США на этой неделе может сохранить значительный рост, поскольку внимание будет обращено на ожидания повышения ставки Федрезерва в следующем году", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков CBA.

Трейдеры ожидают ужесточения монетарной политики в США, поскольку считают, что годовая инфляция в стране по итогам сентября осталась на повышенном уровне в 5,3%. Кроме того, будет обнародован протокол сентябрьского заседания Федрезерва, который может дать дополнительные подсказки о дальнейших планах регулятора относительно его политики.